Aziatische beurzen dalen in afwachting inflatiecijfer VS

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten woensdag verliezen zien. Beleggers bleven voorzichtig voorafgaand aan de publicatie van de laatste inflatiegegevens uit de Verenigde Staten. De Amerikanen kampen met de grootste stijging van de consumentenprijzen in veertig jaar en de Federal Reserve heeft de rente al meerdere keren verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Wanneer de inflatie geen tekenen van afkoeling vertoont zal de centrale bank de rente naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt opschroeven.