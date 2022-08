De omgekeerde vlaggen en linten die zijn opgehangen in het Drentse Nijeveen (gemeente Meppel) moeten weg zijn voor de Nationale Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden, op 15 augustus. Vanaf 18 augustus mogen er in Nijeveen weer omgekeerde vlaggen worden opgehangen en die mogen dan minimaal zes weken blijven hangen.