De grote Britse containerhaven Felixstowe biedt werknemers een bonus van 500 pond, omgerekend ruim 590 euro, om een staking later deze week te voorkomen. Felixstowe is de grootste containerhaven van het Verenigd Koninkrijk en het personeel wil later deze maand acht dagen het werk neerleggen uit onvrede over het mislukken van loononderhandelingen.