Het gasbesparingsplan van de Europese Unie, dat dinsdag van kracht is geworden, kan zorgen voor een stabilisatie of zelfs een verlaging van de gasprijzen in het landenblok. Dat zei Klaus Müller, de hoogste baas van het Bundesnetzagentur dat toezicht houdt op het Duitse netwerk van gaspijpleidingen, tegen de Duitse zender ZDF.