SoftBank werd dinsdag 7 procent lager gezet op de aandelenbeurs in Tokio. De grote Japanse techinvesteerder werd afgestraft door beleggers na een recordverlies van omgerekend zo’n 23 miljard euro in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf zag zijn belangen in grote techbedrijven als Uber en Coupang flink minder waard worden door de neergang van de beurzen in de afgelopen maanden door de angst voor recessie en renteverhogingen.