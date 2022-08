Opticien- en audicienketen Specsavers heeft het afgelopen jaar in Nederland een recordomzet geboekt. De zaken gaan goed door de groeiende vraag naar brillen, lenzen en hoortoestellen. Desondanks wordt het bedrijf geremd in de uitbreiding van het aantal winkels, omdat Specsavers net als tal van bedrijven in Nederland last heeft van de krappe arbeidsmarkt.