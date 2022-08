Ook diverse Kamerleden hebben zich negatief uitgelaten over het inmiddels fel bekritiseerde wetsvoorstel om coronamaatregelen juridisch te verankeren. Het gaat om een eerste aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg), waarmee het kabinet bijvoorbeeld bij een opleving van corona het dragen van mondkapjes weer kan verplichten. Kamerleden vallen zowel over de haast als over de inhoud van het wetsvoorstel.