Wegens drukte in fietsbranche wordt beurs Bike Motion uitgesteld

Fietsbeurs Bike Motion in Utrecht wordt opnieuw uitgesteld vanwege de enorme drukte in de tweewielerbranche, meldt de organisatie van de beurs op haar website. Door de grote vraag naar fietsen en lange levertijden van onderdelen zijn vertegenwoordigers uit de branche niet in staat om hun nieuwste producten te laten zien, zo is de uitleg. De bijeenkomst voor de sportieve fietsers in de Jaarbeurs, voorzien van 21 tot en met 23 oktober dit jaar, wordt daarom verplaatst naar het najaar van 2023.