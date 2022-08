De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten, waarmee wat herstel werd getoond van de koersverliezen op vrijdag. Het sentiment onder beleggers werd geholpen door sterke handelscijfers uit China. Betalingsverwerker Adyen was koploper in de hoofdindex op Beursplein 5. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler na een adviesverlaging door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley.