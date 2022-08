Het treinverkeer in de regio rond Leiden is maandag ernstig ontregeld, meldt ProRail. Er rijden geen treinen tussen Hoofddorp en Leiden Centraal. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal rijden minder intercity’s en tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol rijdt beperkt treinverkeer. De verwachting is dat de verstoring tot 23.00 uur gaat duren.