650 minderjarigen onderworpen aan ‘strip-search’ door Londense politie

De politie in Londen heeft tussen 2018 en 2020 meer dan 600 minderjarigen onderworpen aan een zogeheten „strip-search”, waarbij naar wapens of andere illegale middelen wordt gezocht onder de kleding. Dat schrijft kindercommissaris Rachel de Souza in een nieuw rapport op basis van data die ze bij de Londense politie opvroeg. Het gaat specifiek om onderzoeken bij aanhoudingen en niet bij minderjarige verdachten die in hechtenis zitten.