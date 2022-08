Door een grote, uitslaande brand bij een snackbar aan de Hoofdstraat Oost in het centrum van Wolvega (Friesland) is in de nacht van zondag op maandag een gaslek ontstaan. Vanwege de lekkage en de rook die bij de brand is vrijgekomen heeft de brandweer besloten de omgeving te ontruimen. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om zeker tien omliggende panden.