Op de A27 is zondagochtend een auto gecrasht na een achtervolging door de politie. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Nieuwendijk. De drie mannen die in de auto zaten zijn aangehouden. Twee van hen raakten gewond. Eentje moest rechtstreeks naar een ziekenhuis, een andere is later vanuit een politiecel alsnog naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden. Dat meldt de politie zondag.