De politie heeft zaterdag het lichaam van een overleden opvarende gevonden in de boot die vrijdag zonk na een aanvaring op de Lek in de buurt van het Utrechtse Ameide. Het lichaam van de opvarende moet nog worden geïdentificeerd, maar de kans is reëel dat het gaat om de vermiste vrouw die aan boord van de boot was, aldus een woordvoerster van de politie. Hoelang de identificatie zal duren, is nog onduidelijk.