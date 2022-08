Tesla is door de Californische toezichthouder DMV beschuldigd van misleidende reclame rond de zelfrijdende mogelijkheden van zijn auto’s. Zo noemt Tesla de huidige variant Autopilot en test het een geavanceerdere versie met de naam Full Self-Driving of volledig zelfrijdend. Het Californische Department of Motor Vehicles vindt dat Tesla daarmee de indruk wekt dat de auto’s veel meer zelfstandig kunnen dan eigenlijk mogelijk is.