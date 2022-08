Waterschap Rivierenland raadt pootjebaden en zwemmen af in sloten, vaarten en kanalen in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Altena. Het schap waarschuwt dat blauwalg is opgedoken in het Maas-Waalkanaal en in de Maas. Met dat water worden de watergangen in het hele Rivierengebied op peil gehouden nu het zo droog is. De blauwalg kan zich daardoor vele kilometers ver verspreiden.