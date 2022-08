Binnen vakbond FNV is een verschil van mening over het nut van het sluiten van een sociaal akkoord. Bestuurders van verschillende sectoren binnen de bond hebben dat in een brief aan de top van FNV geschreven. Ingewijden bevestigen eerdere berichtgeving daarover in De Telegraaf. Zij denken dat het niet in het belang van de bond is om nu afspraken te maken.