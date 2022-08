Gun ouders van Archie afscheid in alle rust

Het verdriet van de ouders van de twaalfjarige Archie Battersbee is nauwelijks te beschrijven. De Britse jongen raakte vier maanden geleden bewusteloos en heeft sindsdien nauwelijks meer een teken van leven gegeven. Na een lange juridische strijd kreeg moeder Hollie Dance vrijdag de meest recente teleurstelling te verwerken. Verschillende rechters oordeelden al dat de behandeling mag worden stopgezet en nu is ook besloten dat hij het ziekenhuis niet mag verlaten. „Waarom wordt het ons niet toegestaan om ons kind naar een hospice over te brengen om daar samen, in besloten kring, zijn laatste ogenblikken, zijn laatste dagen door te brengen?”