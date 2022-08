Eigenlijk zou ik overnachten in een tent in de tuin van de familie Draaijer. Dat was de afspraak. Maar Alice, de moeder des huizes, vindt dat uiteindelijk toch een slecht plan, en haar zoons blijken zo groothartig dat ze een slaapkamer aan me afstaan en bij elkaar op de kamer gaan slapen. Zodoende lig ik van woensdag op donderdag heerlijk in een normaal bed.