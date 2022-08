Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een dodelijke explosie in een sjiitische woonwijk in Kabul. De Afghaanse politie in de Afghaanse hoofdstad meldde dat acht mensen zijn gedood en achttien gewond zijn geraakt. De regionale IS-vertegenwoordiging sprak in een verklaring van twintig slachtoffers.