„Ik vind het echt bizar dat in zo’n maatschappelijk conflict dat we nu hebben dat het kabinet werkelijk aan het millimeteren is.” Dat zei een woedende voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Henk Bleker, vrijdag na een nabespreking van boerenorganisaties in Wageningen, na het gesprek eerder op de dag met kabinetsleden onder wie premier Rutte en met bemiddelaar Johan Remkes.