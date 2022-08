Oekraïne heeft dit jaar tot nu toe 17,5 miljoen ton aan graan geoogst. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode van 2021, aldus het Oekraïense ministerie van Landbouw. De oogst wordt verstoord door de Russische invasie van het land. Oekraïne is een van de belangrijkste graanexporteurs ter wereld.