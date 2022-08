Waterschap Zuiderzeeland gaat dit weekeinde opnieuw water vanuit het Markermeer overpompen naar het Veluwemeer. Dat gebeurt op verzoek van Rijkswaterstaat, omdat het waterpeil in het Veluwemeer te ver daalt door de droogte en het watertekort. Zuiderzeeland voerde de operatie dit jaar al tweemaal eerder uit, in juli en in mei.