In een drillrapzaak bij de rechtbank in Amsterdam heeft de officier van justitie vrijdag celstraffen tot vier jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen drie verdachten. De Amsterdammers van 19 en 24 jaar namen in februari dit jaar een kalasjnikov, drie pistolen en munitie mee naar een parkeerplaats in het Amsterdamse Bos, waar ze die avond rond middernacht werden gecontroleerd door een surveillerende agent.