Op de Amsterdamse aandelenbeurs wordt vrijdag vooral uitgekeken naar de publicatie van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de VS speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente fors te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.