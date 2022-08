Het kan niet zo zijn dat gemeenten permanent verantwoordelijk blijven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De Nijmeegse burgemeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls zegt in Trouw dat de opvang in principe een rijkstaak is en dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) versterkt moet worden om ook de opvang van Oekraïners op termijn over te nemen.