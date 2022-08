Door de uitbarsting van een vulkaan op IJsland zijn woensdagavond drie toeristen gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de lokale autoriteiten tegen The New York Times. Hoewel het om lichte verwondingen gaat, zoals onder meer een gebroken enkel, willen de autoriteiten benadrukken dat een bezoek aan het vulkanisch actieve gebied niet zonder risico is.