In een dag tijd is het streefbedrag van een inzamelingsactie gehaald voor het Bredase meisje (8) dat in een Frans zwembad omkwam. Sinds de eerste donatie donderdagochtend is er 20.000 euro opgehaald voor „het mooiste afscheid dat ze maar kan krijgen”, aldus de initiator van de actie, volgens de beschrijving een vriendin van de moeder.