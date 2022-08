Vaals mag geen wegen afsluiten voor motoren

Vaals mag in het vakantieseizoen geen wegen afsluiten voor motorverkeer. Die uitspraak deed de rechtbank donderdag in een kort geding tussen de twee buurgemeenten Vaals en Gulpen-Wittem. Vaals had tot woede van Gulpen-Wittem wegen voor motoren afgesloten om paal en perk te stellen aan de overlast. Gulpen-Wittem was kwaad, omdat de motoren dan zouden uitwijken naar deze gemeente en daar voor meer overlast zouden zorgen. De rechter haalde een streep door de rekening van Vaals: de wegen moeten open blijven.