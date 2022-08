Autoleasebedrijf ALD Automotive heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een recordwinst geboekt. Dat was voor een groot deel te danken aan de hoge prijzen voor tweedehands auto’s. ALD boekte gemiddeld ruim 3200 euro winst op de verkoop van een gebruikte leaseauto. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder niet meer dan 740 euro.