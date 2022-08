Alibaba behoorde donderdag met een winst van 7 procent tot de grootste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De resultaten van het Chinese webwinkelconcern werden positief ontvangen op Wall Street, waar het bedrijf ook een beursnotering heeft. Alibaba had afgelopen kwartaal last van de coronalockdowns in China en strengere Europese btw-regels en zag de omzetgroei stilvallen.