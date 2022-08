Dierenopvangcentra zitten overvol met konijnen die door hun eigenaren gedumpt of afgestaan zijn, zo meldt de Dierenbescherming. Op sommige locaties van de organisatie is het zo druk, dat de medewerkers niet meer weten waar ze de konijnen moeten huisvesten. Veel van de konijnen zijn door hun baas vrijgelaten in de natuur. „Maar een konijn is tam, die redt het niet in de natuur. Dat is een doodvonnis.”