Kledingwebwinkel Zalando wil verder gaan snijden in de kosten en hoopt daarmee op een krachtig winstherstel in de tweede helft van dit jaar. In het afgelopen tweede kwartaal ging de winst hard omlaag, als gevolg van leveringsproblemen, de hoge inflatie en het lagere consumentenvertrouwen. Relatief nieuwe initiatieven zoals een premiumabonnement moeten het Duitse bedrijf ook helpen om de resultaten te verbeteren.