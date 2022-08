Groei Amerikaanse dienstensector doet Wall Street goed

Goede macro-economische cijfers over de Amerikaanse dienstensector waren donderdag een stuwende factor achter een stijging van de aandelenbeurzen in New York. De bedrijvigheid bij onder meer restaurants en de toeristensector nam onverwacht toe en dat werd door beleggers gezien als een teken dat niet de hele Amerikaanse economie slecht draait. Vorige week waren er zorgen ontstaan toen bleek dat de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal was gekrompen.