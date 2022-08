Betaalbedrijf PayPal grote winnaar op voorzichtig Wall Street

PayPal werd woensdag meer dan 12 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse betaalbedrijf. Ook is de onderneming optimistischer gestemd over de rest van het jaar en wil het voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. De activistische investeerder Elliott Management liet daarnaast weten voor 2 miljard dollar een belang in het bedrijf te hebben genomen.