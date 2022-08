Een 80-jarige fietsster is dinsdagavond overleden door een aanrijding met een auto in Wageningen, meldt de politie woensdag. Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur op de kruising van de Keijenbergseweg en de Regentesselaan. Het slachtoffer uit Oosterbeek (Gelderland) is later op de avond aan haar verwondingen overleden.