De Duitse bondskanselier Olaf Scholz beschuldigt Rusland van onnodig treuzelen bij het in ontvangst nemen van de turbine voor gaspijpleiding Nord Stream 1, die recent in Canada was voor onderhoud. Rond de turbine brak eerder een internationale rel uit omdat Rusland deze vanwege sancties tegen het land niet terugkreeg. Volgens Scholz liggen de zaken inmiddels anders, nu zou het Rusland zijn die de boel ophoudt.