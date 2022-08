Zeeland is op dit moment de droogste provincie van Nederland. Aan de Zeeuwse kust, met badplaatsen als Cadzand en Domburg, is het zelfs droger dan in het recordjaar 1976, toen het in Nederland droger was dan ooit. Het neerslagtekort in het gebied is opgelopen naar zo’n 300 millimeter en daarom moet waterschap Scheldestromen grijpen naar noodmaatregelen zoals het in de sloten laten lopen van gezuiverd rioolwater.