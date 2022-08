Blendle verliest hoger beroep van uitgever de Volkskrant en AD

Onlinekiosk Blendle heeft ook in hoger beroep een nederlaag geleden tegen DPG Media. Het mediabedrijf besloot in maart uit het nieuwsplatform te stappen. Het platform om digitaal toegang te krijgen tot krantenartikelen probeerde dat destijds met een rechtszaak tegen te houden, maar dat was tevergeefs. Ook het Gerechtshof van Amsterdam zegt nu dat de uitgever van titels als de Volkskrant, AD en Trouw de samenwerking met Blendle mag beëindigen.