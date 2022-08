De grote havens van Rotterdam en Singapore gaan samenwerken bij het verduurzamen van de scheepvaart. Het Havenbedrijf Rotterdam en de Maritime and Port Authority of Singapore hebben een overeenkomst ondertekend voor de langste „Groene en Digitale Corridor” ter wereld. Het doel is om in 2027 de eerste duurzame scheepvaart op deze route te realiseren.