Door de chaos in de Europese luchtvaart is het aantal claims van passagiers vanwege een vertraagde of geannuleerde vlucht flink toegenomen. Grote speler Vlucht-vertraagd.nl heeft sinds april al bijna 70.000 claims om in te dienen. Daarmee is zo’n 23 miljoen euro gemoeid, bevestigt directeur Tom van Bokhoven na berichtgeving door Nieuwsuur.