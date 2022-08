Heineken eindigde maandag na het openen van de boeken bij de verliezers op de beurs in Amsterdam. De bierbrouwer wist in de eerste jaarhelft volop te profiteren van het herstel van de coronacrisis. Maar het concern waarschuwde tegelijk voor aanhoudende onzekerheden rond de vooruitzichten. Andere bedrijven die de aandacht trokken op deze verder vrij rustige beursdag waren Just Eat Takeaway, Air France-KLM en Vivoryon.