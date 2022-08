Jent S., verdacht van de moord dan wel doodslag op de 56-jarige Peter Langenberg uit Alkmaar, is op de dag van het misdrijf gezien met vermoedelijk de rugzak van het slachtoffer. Dat bleek maandag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 30-jarige S. bij de rechtbank in Alkmaar.