In de regio Cherson hebben Oekraïense troepen meer dan veertig dorpen heroverd op de Russen, meldt de lokale gouverneur. De meerderheid van de herwonnen plaatsen ligt in het noordelijke deel van de regio, enkele andere in het zuidelijke deel, dicht bij de Zwarte Zee en de zwaar gebombardeerde regio Mikolajiv. Sommige van de heroverde dorpen zijn „voor 90 procent verwoest” en liggen „nog constant onder vuur”, aldus de gouverneur.