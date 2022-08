Bierbrouwer Heineken heeft in het eerste halfjaar volop geprofiteerd van het herstel van de coronacrisis. In grote delen van Azië heropende de economie weer en in Europa kon de horeca weer klanten ontvangen. Ook de prijsstijgingen, waarmee Heineken de gestegen kosten voor zaken als grondstoffen, energie en transport wil opvangen, droegen bij aan een gestegen omzet.