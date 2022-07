De Britse prins Charles heeft naar verluidt in 2013 een donatie van 1 miljoen pond aangenomen van familieleden van Osama bin Laden, de radicaalislamitische Saudische terrorist die in 2011 werd gedood. Ondanks bezwaren van naaste adviseurs accepteerde Charles het geld voor liefdadigheid, meldt de Britse krant The Sunday Times.