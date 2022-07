In september 2015 trouwde mijn broer in Grand Rapids, een plaatsje in Amerika. Daarom gingen wij, samen met mijn ouders, mijn zusje met haar gezin, mijn jongste broertje, mijn opa en oma en nog wat neven en nichten, naar de Verenigde Staten. In totaal bestond de groep uit vijftien personen. De reis was een hele onderneming.