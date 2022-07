Tientallen gewonden bij bestorming parlement in Bagdad

Aanhangers van de invloedrijke sjiitische leider Moqtada al-Sadr hebben zaterdagochtend in de Iraakse hoofdstad Bagdad het parlement bezet. Veiligheidsdiensten probeerden eerder tevergeefs duizenden demonstranten weg te houden uit de zwaarbeveiligde groene zone in het centrum van de stad, waar zich ook andere overheidsinstellingen en ambassades bevinden. Ze gebruikten traangas en volgens onbevestigde berichten is er ook geschoten. Het ministerie van Gezondheid meldt dat zeker zestig mensen gewond raakten.