Amazon is vrijdag omhoog geschoten op de aandelenbeurs in New York. Het aandeel werd ruim een tiende meer waard na goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook een ander groot techbedrijf, Apple, won fors na de bekendmaking van de kwartaalresultaten. Die klinkende cijfers stelden beleggers weer enigszins gerust dat consumenten ondanks de hoge inflatie nog altijd veel geld uitgeven.