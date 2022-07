Het lijkt een tafereel uit oorlogstijd. Daar zit ze, in het schemerdonker. Met lege ogen staart de Syrische moeder voor zich uit. Drie van haar kinderen liggen lusteloos op felblauwe plastic matrassen. De gevluchte familie zit voor onbepaalde tijd vast in een sporthal bij asielcomplex Ter Apel. Voor hen geen plek in Nederland.